Oli London, l’influencer si è sottoposto a 18 interventi per diventare coreano: “Sono transraziale e non binario” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Finalmente Sono coreano! Ho effettuato la transizione. Sono così felice di aver completato il mio cambiamento. Sono stato intrappolato per otto anni in un corpo che non era il mio“: con queste parole l’influencer inglese Oli London ha comunicato di essere arrivato alle fine del percorso per diventare simile alla popstar coreana Jimin dei BTS. Oli ha fatto coming out definendosi “non binario e coreano”. l’influencer ha raccontato di avere avuto molti problemi di identità, di essere “transraziale e di aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Finalmente! Ho effettuato la transizione.così felice di aver completato il mio cambiamento.stato intrappolato per otto anni in un corpo che non era il mio“: con queste paroleinglese Oliha comunicato di essere arrivato alle fine del percorso persimile alla popstar coreana Jimin dei BTS. Oli ha fatto coming out definendosi “non”.ha raccontato di avere avuto molti problemi di identità, di essere “e di aver ...

