Napoli | violenze e umiliazioni pubbliche in un asilo | le maestre chiedono uno sconto di pena

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 30 giugno 2021) La brutta vicenda che ha visto una serie dipsicologiche e coercizioni fisiche in undipotrebbe concludersi con il patteggiamento. Bambini in età d’legati alle sedie, sottoposti apsicologiche e: questo il quadro da film horror che emerge dalle indagini in una struttura scolastica di Lettere in L'articolo proviene da Leggilo.org.