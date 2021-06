MotoGP | Puig warns | Marquez will be even fitter after the break

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Marc's Assen weekend was a bumpy one which began with a frightening crash on Friday and continued with a fall in qualifying and a sth - place finish in the race. A good result considering ...

This is what team manager Albertohad to say during an interview with.com. 'We knew it wouldn't be easy' 'The Sachsenring is a track that really suits the Honda and also Marc Marquez - ...Questo è quanto ha detto il team manager Albertoin un'intervista a.com. 'Sapevamo che non sarebbe stato facile' 'Il Sachsenring è una pista molto adatta alla Honda e anche a Marc Marquez."E' tornato lui, è il Marc che conosciamo. Non vediamo di rivederlo dopo la sosta, quando sarà ancora più forte".Il team manager Honda ha analizzato il weekend olandese del pilota spagnolo: “Se venerdì non fosse caduto, penso che avrebbe lottato per il podio” ...