Mertens in conferenza: "Napoli è bellissima, mi rende felice. Insigne? Non l'ho sentito" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dries Mertens ha parlato in conferenza stampa della sfida tra Belgio e Italia che andrà in scena venerdì alle ore 21:00 a Monaco di Baviera. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: "L'Italia gioca un grande calcio. Sono una squadra che ha impressionato tutti in questo torneo. Se sono Italiano? Un po'? Sì. Per i gesti, forse. Non lo so, a me piace divertirmi, sono a Napoli ed è una citta bellissima che mi dà tanta felicità. Hanno una squadra importante. Non tutti se lo aspettavano, sono la Nazionale che ha giocato il miglior calcio nelle prime tre gare. Era bello vederla giocare". "Se ho ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Driesha parlato instampa della sfida tra Belgio e Italia che andrà in scena venerdì alle ore 21:00 a Monaco di Baviera. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: "L'Italia gioca un grande calcio. Sono una squadra che ha impressionato tutti in questo torneo. Se sono Italiano? Un po'? Sì. Per i gesti, forse. Non lo so, a me piace divertirmi, sono aed è una cittache mi dà tanta felicità. Hanno una squadra importante. Non tutti se lo aspettavano, sono la Nazionale che ha giocato il miglior calcio nelle prime tre gare. Era bello vederla giocare". "Se ho ...

