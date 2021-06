M5S | diktat Grillo a Crimi | “Autorizza voto su Rousseau”

(Di mercoledì 30 giugno 2021)di Beppea Vito: il garante del Movimento 5 Stelle chiede entro 24 ore il via libera alsuper il nuovo Comitato direttivo. Il garante, dopo la rottura con Giuseppe Conte, si rivolge direttamente a.”Ti invito adre, entro e non oltre le prossime 24 ore, la Piattaformaal trattamento dei dati, come espressamente consentito dal provvedimento del garante della privacy e come rientrante nei poteri del titolare del trattamento. Nel caso, invece, in cui decidessi di utilizzare subito la nuova ...

Ultime Notizie dalla rete : M5S diktat

Alla richiesta di verifica del numero legale formulata da Matteo Brambilla () hanno risposto solo 17 consiglieri presenti in aula, mentre al primo appello erano presenti in 24. Il consiglio ...Poteri a un direttorio Professore, cosa prevede a questo punto? Chi può prendere in mano il? '...vita a un partito e di continuare a 'governare' ciò che resterà del Movimento con i suoi. ...Dopo l'attacco a Conte, deleggitimato di fatto a guidare il M5S, Grillo ha inviato un diktat a Vito Crimi, attuale reggente del Movimento: «Ti invito ad autorizzare, entro e non oltre le prossime 24 o ...L'ex premier già nel pomeriggio potrebbe far sapere cosa intenda fare. Intanto rimbalza in chat l'articolo 8 dello statuto in cui è scritto che il garante può essere 'sfiduciato' ...