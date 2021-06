“Il principe Carlo ribolle di rabbia”: non sarà presente all’evento più atteso per Diana. L’assurdo motivo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il principe Carlo non presenzierà all’evento dedicato alla principessa Diana. Il motivo che lo ha spinto a tale scelta ha diviso i sudditi. Il principe Carlo, insieme a tutta la famiglia reale, si trova di nuovo al centro dell’ennesima polemica. Questa volta a far discutere è stata la scelta dell’erede al trono di non presenziare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilnon presenzieràdedicato allassa. Ilche lo ha spinto a tale scelta ha diviso i sudditi. Il, insieme a tutta la famiglia reale, si trova di nuovo al centro dell’ennesima polemica. Questa volta a far discutere è stata la scelta dell’erede al trono di non presenziare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

