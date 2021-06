“Hanno deciso”. Harry e William, momento verità sui due principi. La voce da Londra (Di mercoledì 30 giugno 2021) momento importantissimo nella famiglia reale inglese. Protagonisti di ciò che sta per avvenire sono il principe William e suo fratello Harry. Come ben sapete, non sono stati pochi i problemi avuti in passato, non a caso Harry e sua moglie Meghan Markle Hanno deciso di lasciare l’Inghilterra e andare negli Stati Uniti d’America. La giornata del primo luglio non sarà però come tutte le altre, infatti si verificherà un evento atteso da tantissimi mesi al quale parteciperanno ovviamente entrambi. Intanto, stando a quanto riportato dal Sun, una comunità di nativi americani, i Chumash, li ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021)importantissimo nella famiglia reale inglese. Protagonisti di ciò che sta per avvenire sono il principee suo fratello. Come ben sapete, non sono stati pochi i problemi avuti in passato, non a casoe sua moglie Meghan Markledi lasciare l’Inghilterra e andare negli Stati Uniti d’America. La giornata del primo luglio non sarà però come tutte le altre, infatti si verificherà un evento atteso da tantissimi mesi al quale parteciperanno ovviamente entrambi. Intanto, stando a quanto riportato dal Sun, una comunità di nativi americani, i Chumash, li ...

Advertising

repubblica : ?? Europei, gli azzurri hanno deciso: si inginocchieranno insieme al Belgio contro il razzismo - FBiasin : La cosa che impressiona di più dell'affare #Atalanta-#Musso è che mentre noi continuiamo a scrivere 'i grandi club,… - mante : Sulla faccenda dell’inginocchiarsi la nazionale di calcio poteva accontentarsi di essersi fatta compatire in mondo… - tmoonriverz : oggi hanno tutti deciso di farmi piangere anche l'acqua del battesimo - Contrario404 : RT @ldibartolomei: Grazie di cuore a tutti per gli auguri mai come questo 2021 graditissimi (poi magari spiegherò perchè). E grazie ai mie… -