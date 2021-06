Grillo: «Non sono padre-padrone agito con il cuore». Conte: il mio progetto non resterà nel cassetto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Beppe Grillo in un video torna sulla bozza dello statuto M5S di Giuseppe Conte: «Mi è arrivata la bozza, ed era una roba in cui si metteva al centro lui, forse aveva... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 30 giugno 2021) Beppein un video torna sulla bozza dello statuto M5S di Giuseppe: «Mi è arrivata la bozza, ed era una roba in cui si metteva al centro lui, forse aveva...

Advertising

TeresaBellanova : #Grillo su #Conte “non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né cap… - CarloCalenda : La soddisfazione di non aver mai sostenuto #Conte. Alla fine anche Grillo ti da ragione. A questo punto però ti ass… - CottarelliCPI : Ho sentito ora le dichiarazioni di Conte su Grillo. E leggo della posizione di Grillo su Conte. L'antipolitica si è… - mariellarosati : RT @RobertoLocate14: Partito Grillo, partito Conte, partito Casaleggio, partito Dibba, partito Ciampolillo. Una cosa è certa: non sono par… - infoitinterno : M5s, Crimi attacca Grillo: “Impossibile la votazione su Rousseau. Non so se resterò”. Lui gli replica con un ultima… -