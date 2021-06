Advertising

80yeye80 : RT @CB_Ignoranza: Buongiorno. #Muller #Germania #EURO2020 - EsercitoCrucian : RT @gippu1: La grande Germania Ovest anni '70 mette il punto esclamativo sul proprio dominio saccheggiando Wembley nei quarti di finale di… - sportli26181512 : Germania, Muller si scusa: 'L'errore con l'Inghilterra mi fa male': Le scuse del calciatore tedesco su Instagram: '… - salvalapezza : Uber al...HAHAHAHAHAHA Si gode ancora! #Germania #ger #Germany #ENGvsGER #InghilterraGermania #EnglandvGermany… - sportface2016 : #GER , #Muller su Instagram si scusa con i tifosi per l'errore #Euro2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Germania Muller

ROMA - Thomaschiede scusa sui social network dopo l'errore di ieri nel match di Euro2020 trae Inghilterra . Il calciatore tedesco avrebbe potuto segnare l'1 - 1 ma ha fallito una ghiotta occasione ...Dopo Mbappè, è il momento dei rimorsi anche per l'attaccante tedesco Thomas, protagonista di un clamoroso errore a tu per tu con Pickford che ha impedito alladi firmare l'1 - 1 ...L'eliminazione della Germania per mano dell'Inghilterra ad Euro 2020 pesa soprattutto a Thomas Mueller, che si rammarica per il suo errore con gli inglesi in vantaggio per 1-0, grazie al gol di Raheem ...I tifosi italiani, come avvenuto per la Francia, hanno esultato, schernito e insultato la Germania sui social per l'uscita di scena da Euro 2020: "Orgasmo puro, a casa m..." ...