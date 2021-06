F1, modifiche alla pista di Igora Drive in vista della F1 (Di mercoledì 30 giugno 2021) modifiche in vista ad Igora Drive, pista che dal 2023 entrerà nel calendario del Mondiale di F1 come sede del Gran Premio di Russia al posto di Sochi. Il circuito situato nella periferia di San Pietroburgo ha già presentato un piano per modificare il disegno del circuito in vista dell’arrivo della massima formula. L’inedito impianto è ancora sconosciuto al mondo internazionale. Il DTM e la W Series avrebbero dovuto correre 2020, ma l’emergenza sanitaria ha ritardato il ritorno della famosa categoria tedesca in Russia. Ricordiamo infatti le prove di questa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021)inadche dal 2023 entrerà nel calendario del Mondiale di F1 come sede del Gran Premio di Russia al posto di Sochi. Il circuito situato nella periferia di San Pietroburgo ha già presentato un piano per modificare il disegno del circuito indell’arrivomassima formula. L’inedito impianto è ancora sconosciuto al mondo internazionale. Il DTM e la W Series avrebbero dovuto correre 2020, ma l’emergenza sanitaria ha ritardato il ritornofamosa categoria tedesca in Russia. Ricordiamo infatti le prove di questa ...

