Euro 2020, virologo Pregliasco: “Tifosi inglesi a Roma? E’ un guaio” (Di mercoledì 30 giugno 2021) A Roma, in occasione del quarto di finale di Euro 2020 Ucraina-Inghilterra, sono attesi migliaia di Tifosi inglesi. Il rischio di un’ampia diffusione della variante Delta di Sars-CoV-2 in Italia è molto alto, e secondo il virologo e docente dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, intervenuto all’Adnkronos Salute, “è un guaio perché è chiaro che la probabilità di contagio con un singolo contatto è bassa, ma più contatti ci sono e più sarà facile avere una situazione di rischio e quindi di potenziale infezione”. “C’è la possibilità di una ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) A, in occasione del quarto di finale diUcraina-Inghilterra, sono attesi migliaia di. Il rischio di un’ampia diffusione della variante Delta di Sars-CoV-2 in Italia è molto alto, e secondo ile docente dell’Università Statale di Milano Fabrizio, intervenuto all’Adnkronos Salute, “è unperché è chiaro che la probabilità di contagio con un singolo contatto è bassa, ma più contatti ci sono e più sarà facile avere una situazione di rischio e quindi di potenziale infezione”. “C’è la possibilità di una ...

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020 Italia, Chiellini torna titolare: Mancini lo schiera contro Lukaku Giorgio Chiellini sembra pronto per riprendersi il suo posto da titolare nella retroguardia dell'Italia: sarà sfida contro Lukaku Meno due giorni a Belgio Italia, quarto di finale di Euro 2020 che si terrà a Monaco di Baviera. Alcuni dubbi per il ct Mancini soprattutto tra centrocampo e attacco, con Chiesa che potrebbe insidiare Berardi. Come riporta La Gazzetta ...

Labomar, lettera d'intenti per l'acquisto del Gruppo Welcare I ricavi consolidati 2020 sono stati pari a circa 6,7 milioni di euro, di cui circa l'85% realizzati nei mercati internazionali, con 2,4 milioni di euro di Ebitda Consolidato Reported e una PFN ...

TraWell Co, assemblea approva bilancio 2020 e conferma CdA ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, con rinvio a nuovo della perdita di 9.653.133,07 euro. A seguito delle dimissioni dei consiglieri Giuseppe Gentile e Roberto Mosca, ...

