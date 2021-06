Euro 2020, Inghilterra-Ucraina a Roma: quarantena impossibile per i tifosi inglesi. Pregliasco: “Un guaio” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Euro 2020 potrebbe aumentare il rischio di diffondere la variante Delta del nuovo Coronavirus in Europa, Italia compresa. In particolare, la gara dei quarti di finale in programma sabato 3 luglio a Roma tra Inghilterra e Ucraina preoccupa esperti e autorità, anche per via della quarantena di 5 giorni imposta a tutti i viaggiatori provenienti dal Regno Unito e che non potrà essere rispettata da chi non si trovi già nella capitale, visto che la partita è prevista tra soli 4 giorni. Migliaia di tifosi inglesi sono attesi a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 giugno 2021)potrebbe aumentare il rischio di diffondere la variante Delta del nuovo Coronavirus inpa, Italia compresa. In particolare, la gara dei quarti di finale in programma sabato 3 luglio atrapreoccupa esperti e autorità, anche per via delladi 5 giorni imposta a tutti i viaggiatori provenienti dal Regno Unito e che non potrà essere rispettata da chi non si trovi già nella capitale, visto che la partita è prevista tra soli 4 giorni. Migliaia disono attesi a ...

