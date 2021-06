Cittadinanza italiana a Zaki, decisa una data per la discussione alla Camera: sarà il 6 luglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Martedì prossimo, il 6 luglio, è attesa alla Camera la discussione generale sulla mozione a favore della Cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna detenuto in carcere in Egitto dal 7 febbraio 2020. La decisione arriva dopo la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, tenutasi oggi, 30 giugno. A metà aprile era arrivata l’approvazione del Senato: durante la seduta era intervenuta anche la senatrice Liliana Segre, che si era esposta a favore. Il 16 giugno scorso, giorno del compleanno di Zaki, alla ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 giugno 2021) Martedì prossimo, il 6, è attesalagenerale sulla mozione a favore dellaa Patrick, lo studente dell’Università di Bologna detenuto in carcere in Egitto dal 7 febbraio 2020. La decisione arriva dopo la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, tenutasi oggi, 30 giugno. A metà aprile era arrivata l’approvazione del Senato: durante la seduta era intervenuta anche la senatrice Liliana Segre, che si era esposta a favore. Il 16 giugno scorso, giorno del compleanno di...

Advertising

TeresaBellanova : #KhabyLame è diventato l'utente italiano più seguito su Instagram, e in tutto il mondo lo conoscono come il tiktoke… - visureitaliacom : In Italia il concetto di #cittadinanza è disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91. È possibile richiedere on… - xWiseGirl : @CelxenaAshrxver Cittadinanza italiana anche lei, MAN PERCHÉ TUTT* GESTICOLANO PEGGIO DI NOI??? - itstella_a : Dite quello che volete, ma meritano la cittadinanza italiana solo per questa foto. - Andrea32497838 : @MT_Meli_ Eppure il 16 percento di gente con cittadinanza italiana (non italiani) continuano a votarli. Rivoltante. -