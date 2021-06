Chiariello sulla conferenza stampa di De Laurentiis | “Mi è piaciuto”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Umbertocommenta ladi Aurelio De. Il patron del Napoli ha parlato a tutto campo, rispondendo alle domande dei giornalisti. Magari le risposte non sono state sempre esaustive, ma il concetto di ridimensionamento del club è apparso abbastanza evidente. La parola non è mai stata usata, ma dinanzi alla crisi economica e pandemica, il numero uno del Napoli ha fatto capire che è necessario fare qualche passo in dietro. Questo ha fatto scatenare molti tifosi che non vogliono un ridimensionamento del Napoli e criticano apertamente Aurelio De, che invece fa ...

napolipiucom : @Chiariello_CS sulla conferenza stampa di #DeLaurentiis: "Mi è piaciuto"

... trasmissione con Umbertoin onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonello Valentini , ex dg FIGC: 'Il Presidente Gravina è intervenuto tempestivamentecomunicazione in merito ...Il giocatore del Napoli si è sacrificato tanto, ma i tifosi si sono divisi sul giudiziosua prestazione contro l'Austria. A difesa di Insigne si è schierato Umbertocon una netta ...Intanto sulle parole in conferenza stampa di De Laurentiis, arriva pure il commento di Umberto Chiariello. Il giornalista su twitter scrive: “Come al solito leggo commenti prevenuti su De Laurentiis.Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato su Twitter la conferenza stampa fiume di Aurelio De Laurentiis di oggi: "Come al solito leggo commenti prevenuti su ADL. Invece a me è piaciuto, anche s ...