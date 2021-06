“Cerco un uomo figlio unico, ricco, che non rutta e non scor****a”: l’annuncio su 12 giornali fa il giro del mondo (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Cercasi per una femminista supponente con capelli corti e piercing un uomo femminista che non scoreggia, non rutta, e possiede una fattoria di almeno 20 acri per invertire abilmente gli stereotipi di genere nel mercato matrimoniale indiano. Deve essere bello, ben fatto, figlio unico di 25-28 anni con un’attività stimata e che sappia cucinare”. Questo annuncio pubblicato nei giorni scorsi contemporaneamente sui 12 principali giornali indiani sta facendo il giro del mondo, rilanciato dalla Bbc che ha voluto approfondire la cosa. Il messaggio è infatti diventato virale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Cercasi per una femminista supponente con capelli corti e piercing unfemminista che non scoreggia, non, e possiede una fattoria di almeno 20 acri per invertire abilmente gli stereotipi di genere nel mercato matrimoniale indiano. Deve essere bello, ben fatto,di 25-28 anni con un’attività stimata e che sappia cucinare”. Questo annuncio pubblicato nei giorni scorsi contemporaneamente sui 12 principaliindiani sta facendo ildel, rilanciato dalla Bbc che ha voluto approfondire la cosa. Il messaggio è infatti diventato virale ...

