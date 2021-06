Canada, ondata di calore infernale: toccati i 50 gradi. Più di 200 i morti (Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ allarme caldo killer anche in Canada. Ieri lo Stato americano ha fato registrato per il terzo giorno consecutivo temperature record. 49,5 gradi a Lytton, un villaggio a nordest di Vancouver. ondata di calore anomala in Canada, 233 morti in pochi giorni L’anomala ondata di calore sarebbe all’origine di almeno «233 morti» improvvise segnalate negli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ allarme caldo killer anche in. Ieri lo Stato americano ha fato registrato per il terzo giorno consecutivo temperature record. 49,5a Lytton, un villaggio a nordest di Vancouver.dianomala in, 233in pochi giorni L’anomaladisarebbe all’origine di almeno «233» improvvise segnalate negli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

GassmanGassmann : Oggi si è registrata la temperatura più alta mai registrata in Canada- 46,6 gradi centigradi, ed è solo l’inizio di… - SkyTG24 : Un'ondata di caldo senza precedenti sta investendo il #Canada: ieri è stato stabilito un record di caldo estremo, p… - rtl1025 : ?? L'ondata di #caldo estremo che ha colpito il Canada ha causato 34 vittime in due giorni a #Vancouver: lo riferisce la polizia - maxton91625 : RT @europaverde_it: A Vancouver, in Canada, un'ondata di caldo senza precedenti ha fatto schizzare le temperature fino a +49,6°C. I #Cambi… - specchiovelo : In tendenza #TooHotToHandle e io pensavo si riferisse all'ondata di calore che ha colpito il Canada e che ha causato un sacco di morti -