Calcio in lutto: morto Vincenzo Dionisi, ex giocatore e allenatore

Vincenzo Dionisi è stato una bandiera per il Calcio aquilano: il commosso ricordo del figlio e quel tunnel a Sivori

Un duro colpo in particolare per il Calcio aquilano. A 74 anni si è spento Vincenzo Dionisi che con la maglia della squadra abruzzese ha militato ed è stato anche allenatore. Classe 1946, tra le altre ha giocato anche con Cosenza ed Ascoli, società quest'ultima con la quale lasciò il Calcio nella stagione 1972-1973. Anche con il Paganica giocò che ...

