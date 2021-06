Bce: Panetta, 'a metà luglio decide su progetto Euro digitale' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - A metà luglio il consiglio direttivo della Bce deciderà se "lanciare un progetto vero e proprio sull'Euro digitale". Lo ha spiegato Fabio Panetta, del Comitato esecutivo Bce, parlando alla Milano Finanza Digital Week. "Se la decisione di metà luglio sarà positiva, avvieremo una fase di indagine che durerà circa due anni in cui decideremo la configurazione e le caratteristiche tecniche dell'Euro digitale". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - Ail consiglio direttivo della Bcerà se "lanciare unvero e proprio sull'". Lo ha spiegato Fabio, del Comitato esecutivo Bce, parlando alla Milano Finanza Digital Week. "Se la decisione disarà positiva, avvieremo una fase di indagine che durerà circa due anni in cuiremo la configurazione e le caratteristiche tecniche dell'".

