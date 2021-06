Wimbledon finisce subito per Sinner Djokovic passa: ma che fatica con Draper (Di martedì 29 giugno 2021) Jannik fuori in 4 set con Fucsovics. Seppi avanti, oggi tocca a Berrettini. e Musetti nel giorno di Re Federer Leggi su quotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Jannik fuori in 4 set con Fucsovics. Seppi avanti, oggi tocca a Berrettini. e Musetti nel giorno di Re Federer

Advertising

danielelozzi : Finisce con 3 sconfitte, 1 vittoria ed 1 partita interrotta la prima giornata di #Wimbledon per i nostri giocatori.… - Deiana_Luca9 : RT @WeAreTennisITA: Finisce la prima partita a #Wimbledon 2021 ed è quella di Aryna Sabalenka, che batte in due comodi set Niculescu per 6-… - WeAreTennisITA : Finisce la prima partita a #Wimbledon 2021 ed è quella di Aryna Sabalenka, che batte in due comodi set Niculescu pe… - _ilovedelpo : #Wimbledon questo set finisce 6 4 - Redsamb : Tra 24 ore Petra che finisce al terzo set sul centrale di Wimbledon, io già stanca -