Wimbledon 2021 | Serena Williams si ritira in lacrime | passa Sasnovich VIDEO

Advertising

Agenzia_Italia : Da Gore a Federer, Wimbledon una storia lunga 144 anni - sportface2016 : #Wimbledon, vittoria agevole anche per #Medvedev - BlogSuico : Medvedev consegue revanche contra Struff na estreia de Wimbledon - Sport_Fair : #Wimbledon perde una grande protagonista #SerenaWilliams si ritira per infortunio IL VIDEO - sportface2016 : #Wimbledon2021 Infortunio e ritiro per #SerenaWilliams , il VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon 2021

La pioggia e Roger Federer. Questi due "must" stanno caratterizzando la seconda giornata di gare di, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Sul centrale, in versione "al coperto", è tornato dopo due anni (nel 2020 il torneo non ...I risultati degli italiani nel primo giorno leggi anche: Sinner eliminato, Seppi passa al 2° turno Nel primo giorno dell'illustre torneo inglese, esordio amaro per Jannik Sinner: l'...TENNIS – Il tennis italiano riponeva grandi speranze nei due giovani talenti che nell’ultimo anno solare hanno fatto letteralmente sognare qualsiasi appassionato. Purtroppo però, dopo Jannik Sinner an ...Wimbledon 2021: tutto facile per il tedesco Alexander Zverev, avanzano anche l'argentino Diego Schwartzman e lo statunitense Sebastian Korda ...