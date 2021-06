Wimbledon 2021, l’esordio di Lorenzo Sonego contro Sousa è rinviato a domani (Di martedì 29 giugno 2021) Lorenzo Sonego, recente finalista nell’ATP 250 di Eastbourne, era in attesa di fare il suo esordio oggi sui prati dell’All England Club. Il suo match era in programma come quarto incontro sul Campo 6, ma la pioggia, anche oggi, ha lasciato poca tregua agli organizzatori di Wimbledon. Purtroppo, sui campi non dotati di copertura, il gioco è rimasto sospeso per oltre 3 ore e questo ha portato, inevitabilmente, ad un ritardo nello svolgimento delle sfide. Poco fa è arrivata una notizia ormai nell’aria: il match di primo turno tra Lorenzo Sonego, numero 23 del seeding, e il portoghese Pedro ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021), recente finalista nell’ATP 250 di Eastbourne, era in attesa di fare il suo esordio oggi sui prati dell’All England Club. Il suo match era in programma come quarto insul Campo 6, ma la pioggia, anche oggi, ha lasciato poca tregua agli organizzatori di. Purtroppo, sui campi non dotati di copertura, il gioco è rimasto sospeso per oltre 3 ore e questo ha portato, inevitabilmente, ad un ritardo nello svolgimento delle sfide. Poco fa è arrivata una notizia ormai nell’aria: il match di primo turno tra, numero 23 del seeding, e il portoghese Pedro ...

