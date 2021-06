VIDEO Ucraina-Svezia 2-1 d.t.s., highlights, gol e sintesi Europei: Dovbyk regala i quarti allo scadere (Di martedì 29 giugno 2021) L’Ucraina ha sconfitto la Svezia per 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1 al 90?) e si è così qualificata ai quarti di finale degli Europei 2021 di calcio. L’Ucraina passa in vantaggio al 27?: cambio di gioco da parte di Shaparenko, Yarmolenko stoppa e serve Zinchenko, il quale tira di prima intenzione e batte Olsen. La Svezia si ricompatta e al 43? trova il pareggio: Isak dialoga con Kulusevski sulla trequarti e appoggia per Forsberg, che da fuori area tira un bolide di sinistro battendo Bushchan. Nella ripresa pali e traverse, ma il risultato non si schioda e si va ai ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) L’ha sconfitto laper 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1 al 90?) e si è così qualificata aidi finale degli2021 di calcio. L’passa in vantaggio al 27?: cambio di gioco da parte di Shaparenko, Yarmolenko stoppa e serve Zinchenko, il quale tira di prima intenzione e batte Olsen. Lasi ricompatta e al 43? trova il pareggio: Isak dialoga con Kulusevski sulla tree appoggia per Forsberg, che da fuori area tira un bolide di sinistro battendo Bushchan. Nella ripresa pali e traverse, ma il risultato non si schioda e si va ai ...

Advertising

univenews : RT @DUNDARKESAPLI: Ucraina ???? supera #Svezia e si trova #Inghilterra @jksheva7 grande serata per amico come lui meritatissimo bravo ?? @tr… - DUNDARKESAPLI : Ucraina ???? supera #Svezia e si trova #Inghilterra @jksheva7 grande serata per amico come lui meritatissimo bravo… - VoceGiallorossa : ????Euro 2020 - Svezia-Ucraina 1-2: Shevchenko sfiderà l'Inghilterra ai quarti. VIDEO! #AsRoma #Euro2020… - sportface2016 : VIDEO - #Euro2020 #SveziaUcraina Il gol di #Dobvyk al 120' regala i quarti a #Shevchenko - FredMosby_ : L'Ucraina di Sheva ai quarti -