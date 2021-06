Via libera ai finanziamenti per le mucche anti-metano (Di martedì 29 giugno 2021) Ora tocca alle mucche. D'ora in poi anche loro dovranno contribuire alla lotta contro il riscaldamento del pianeta Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 giugno 2021) Ora tocca alle. D'ora in poi anche loro dovranno contribuire alla lotta contro il riscaldamento del pianeta

Advertising

vonderleyen : Via libera al piano italiano di ripresa e resilienza da 191.5 miliardi di euro! #NextGeneration è il piú grande pi… - DantiNicola : La chiusura di #AppleDaily, voce libera di #HongKong, è un duro colpo assestato alla democrazia e ai diritti fondam… - PaoloGentiloni : Dall’Unione europea arriva il primo via libera per il Piano di rilancio. Un piano che può cambiare l’Italia , se so… - ComunicareSalut : Malattia di Crohn e Colite ulcerosa, via libera alla somministrazione sottocutanea di infliximab - PISAinVIDEO : Consiglio Comunale di oggi dalle 14 in diretta streaming: Rifiuti, Tari, via libera agli aumenti -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Novartis ottiene via libera temporaneo da Swissmedic per Zolgensma Novartis ha ottenuto da Swissmedic un'autorizzazione temporanea per la sua terapia genetica Zolgensma (onasemnogene - abeparvovec) per la cura dell'atrofia muscolo - spinale (AS). Il via libera per la commercializzazione di questo trattamento unico e più caro della storia dell'industria farmaceutica ha una durata di due anni e può, se necessario, diventare permanente. Lo spettro ...

Era pronto a vestire la maglia del Milan: è saltato tutto La società incassa poco meno di 4 milioni di euro e si libera di un giocatore che non rientrava più ... in via Aldo Rossi si ragiona sull'acquisto di un terzino sinistro e qualche idea c'è. In ...

Via libera del consiglio comunale: nel 2050 Parma sarà carbon neutral, cioè senza emissioni - ParmaDaily.it Sulla scia di Lukaku: l’Italia si inginocchia Il Belgio chiederà all’Uefa il permesso di manifestare contro il razzismo: gli azzurri per solidarietà agli avversari si uniranno nel gesto ...

La zona artigianale fa un altro (piccolo) passo verso la conversione in Appea. Arriva il via libera dagli uffici del Genio civile La data di partenza è stata il 30 luglio 2019. In quel dì, infatti, tutto il Consiglio comunale ha dato il via libera alla riconversione della Zona artigianale in Area produttiva paesaggisticamente ed ...

Novartis ha ottenuto da Swissmedic un'autorizzazione temporanea per la sua terapia genetica Zolgensma (onasemnogene - abeparvovec) per la cura dell'atrofia muscolo - spinale (AS). Ilper la commercializzazione di questo trattamento unico e più caro della storia dell'industria farmaceutica ha una durata di due anni e può, se necessario, diventare permanente. Lo spettro ...La società incassa poco meno di 4 milioni di euro e sidi un giocatore che non rientrava più ... inAldo Rossi si ragiona sull'acquisto di un terzino sinistro e qualche idea c'è. In ...Il Belgio chiederà all’Uefa il permesso di manifestare contro il razzismo: gli azzurri per solidarietà agli avversari si uniranno nel gesto ...La data di partenza è stata il 30 luglio 2019. In quel dì, infatti, tutto il Consiglio comunale ha dato il via libera alla riconversione della Zona artigianale in Area produttiva paesaggisticamente ed ...