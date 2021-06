Uomini e Donne, Jessica Antonini pubblica il messaggio ricevuto da una ex di Davide Lorusso: “Ho scampato una fogna” (Di martedì 29 giugno 2021) Continuano le frecciatine social di Jessica Antonini rivolte al suo ex Davide Lorusso. I due sono stati tra i protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne. La tronista e il corteggiatore, dopo la scelta, hanno vissuto alcuni mesi in coppia per poi dirsi addio diverse settimane fa. A spiegare i motivi della rottura era stata prima la Antonini, successivamente anche Davide aveva voluto dire la sua attraverso le pagine di Uomini e Donne magazine. Jessica ha sempre detto di aver sofferto molto per ... Leggi su isaechia (Di martedì 29 giugno 2021) Continuano le frecciatine social dirivolte al suo ex. I due sono stati tra i protagonisti dell’ultima stagione di. La tronista e il corteggiatore, dopo la scelta, hanno vissuto alcuni mesi in coppia per poi dirsi addio diverse settimane fa. A spiegare i motivi della rottura era stata prima la, successivamente ancheaveva voluto dire la sua attraverso le pagine dimagazine.ha sempre detto di aver sofferto molto per ...

Advertising

matteosalvinimi : La mia totale solidarietà a donne e uomini in divisa che, fra mille difficoltà, carenze di organico e dotazioni, fa… - matteosalvinimi : Giovedì sarò a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per portare la solidarietà - mia e di milioni di italiani - a don… - sole24ore : Uomini che uccidono le donne, ma anche viceversa. Il “maschicidio” in Italia e i suoi numeri - achirale : @rosaroses93 @clatorrisi sono d'accordo. Ma ci sono donne ossessive e violente che instaurano relazioni con uomini… - isideorlando : RT @Antonio79B: 'Penso che le donne e gli uomini abbiano una specie di impegno tra di loro per rendere la vita attraente e pittoresca'. Og… -