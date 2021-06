Un monumento dedicato agli Infermieri. Opera di Grassini. (Di martedì 29 giugno 2021) A Busca un monumento agli Infermieri. L’Opera dello scultore Stefano Grassini sarà presentata il 30 giugno. Un monumento all’infermiere per ciò che fa ogni giorno e, in particolare, ha fatto durante la pandemia. A donarlo alla cittadina di Busca (Cuneo) è lo scultore Stefano Grassini, come ringraziamento per gli sforzi dei professionisti in questo anno impegnativo e difficile. L’inaugurazione e la posa dell’Opera avverranno il prossimo 30 giugno alle ore 16, presenti la presidente nazionale della Federazione degli ordini degli Infermieri ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) A Busca un. L’dello scultore Stefanosarà presentata il 30 giugno. Unall’infermiere per ciò che fa ogni giorno e, in particolare, ha fatto durante la pandemia. A donarlo alla cittadina di Busca (Cuneo) è lo scultore Stefano, come ringraziamento per gli sforzi dei professionisti in questo anno impegnativo e difficile. L’inaugurazione e la posa dell’avverranno il prossimo 30 giugno alle ore 16, presenti la presidente nazionale della Federazione degli ordini degli...

Advertising

chant65678255 : RT @Sfigatto: ISTANBUL. GATTO FAMOSO NEL QUARTIERE, STAVA ORE E ORE IN QUESTA POSIZIONE AD OSSERVARE IL MONDO. ALLA SUA MORTE GLI È STATO D… - GiovanniMGrasso : RT @Sfigatto: ISTANBUL. GATTO FAMOSO NEL QUARTIERE, STAVA ORE E ORE IN QUESTA POSIZIONE AD OSSERVARE IL MONDO. ALLA SUA MORTE GLI È STATO D… - Minabree2 : RT @Sfigatto: ISTANBUL. GATTO FAMOSO NEL QUARTIERE, STAVA ORE E ORE IN QUESTA POSIZIONE AD OSSERVARE IL MONDO. ALLA SUA MORTE GLI È STATO D… - AntonelloAnto67 : RT @Sfigatto: ISTANBUL. GATTO FAMOSO NEL QUARTIERE, STAVA ORE E ORE IN QUESTA POSIZIONE AD OSSERVARE IL MONDO. ALLA SUA MORTE GLI È STATO D… - avv_procopio : RT @Sfigatto: ISTANBUL. GATTO FAMOSO NEL QUARTIERE, STAVA ORE E ORE IN QUESTA POSIZIONE AD OSSERVARE IL MONDO. ALLA SUA MORTE GLI È STATO D… -