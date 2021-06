Tv | dall’1 luglio parte la rivoluzione del digitale | gli apparecchi più obsoleti dovranno essere sostituiti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 giugno 2021) Dal primosi cambia canale. Non è solo un modo di dire perché, a partire da quella data, si spegnerà definitivamente ilterrestre attualmente in uso (Dvb-T) per passare ad un nuovo standard di trasmissione (Dvb-T2). L’operazione è stata voluta dal governo di Matteo Renzi per liberare la banda 700 Mhz dalle tv e trasferirla alle compagnie telefoniche per lo sviluppo del 5G. Ma al tempo stesso è stata studiata per allungare la vita al duopolio Rai-Mediaset, già messo alle strette dallo sviluppo di Sky e dall’arrivo dei nuovi rivali della tv on demand via Internet come Netflix e Amazon. Il tutto non senza costi per le famiglie italiane che ...