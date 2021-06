Tour de France 2021 | tappa 4 | vince Cavendish Classifica generale e ordine d' arrivo

(Di martedì 29 giugno 2021) Fougères, 29 giugno- La4 deldeè la 31esima in cui ad alzare le braccia al cielo nella Grande Boucle è Mark, che corona con una volata di potenza il grande ...

Fougères, 29 giugno 2021 - La tappa 4 delde2021 è la 31esima in cui ad alzare le braccia al cielo nella Grande Boucle è Mark Cavendish , che corona con una volata di potenza il grande lavoro della sua Deceuninck - Quick Step per ...Mark Cavendish ha vinto la quarta tappa delde, la Redon - Fougères di 150,4 km. E' la sua 31esima vittoria al, a tre da Eddy Merckx, oltre a essere la prima dopo cinque anni. Il belga Van Moer, autore della fuga più importante ...La quarta tappa del Tour de France 2021 (Redon – Fougeres, 150 km) vede la vittoria di Mark Cavendish, che si impone al Tour per la trentunesima volta, davanti a Nacer Bouhanni e Jasper Philipsen. Tut ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.