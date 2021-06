Thierry Neuville parla del momento estremamente difficile

(Di martedì 29 giugno 2021) Che sia unmoltoin casa Hyundai Motorsport non è più un mistero. Anche all’ultimo Safari Kenya Rally una possibile vittoria si è purtroppo tramutata in una Caporetto per la Casa Coreana. A far perdere nuovamente la gara a Hyundai è stata la rottura della sospensione. A pagarne le conseguenze è stato stavolta

si era preso la testa della gara in due giornate su tre, cioè quelle di venerdì e sabato: in particolare nelle prima c'è stato da penare visto che si è trattato del vero impatto ...In testa, sia venerdì che sabato , svettava per Hyundai Motorsport, nonostante qualche foratura nella prima giornata. Nella penultima invece le cose si sono fatte più o meno ...Neuville, mentre stava dominando il Rally Safari, è stato costretto al ritiro a causa di un guasto a un ammortizzatore. Per Hyundai Motorsport è il terzo guasto della stessa entità in 3 rally di fila.Dopo il ritiro del dominatore Neuville, Ogier ha recuperato terreno ed è andato a vincere davanti al compagno di squadra Katsuta ...