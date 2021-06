Svezia-Ucraina stasera in tv: data, orario e streaming ottavi Euro 2020 (Di martedì 29 giugno 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Svezia-Ucraina, in programma alle 21:00 ad Hampden Park di Glasgow. Grande attesa per questo ottavo di finale che vedrà di fronte le Nazionali di Andersson e Shevchenko. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, in programma alle 21:00 ad Hampden Park di Glasgow. Grande attesa per questo ottavo di finale che vedrà di fronte le Nazionali di Andersson e Shevchenko. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

Inghilterra - Germania, il clou degli ottavi: il programma e i canali tv di oggi Si chiudono oggi gli ottavi di finale di Euro 2020 con le ultime due gare. Si parte alle 18 da Wembley dove l'Inghilterra sfida la Germania e si chiude alle 21 a Glasgow con Svezia - Ucraina. Le due nazionali che passeranno il turno si incontreranno il 3 luglio all'Olimpico di Roma per i quarti di finale.

Euro 2020, è il giorno di Inghilterra-Germania: il programma di oggi Il programma odierno di Euro 2020 con le due gare in programma dalle quale usciranno le ultime due squadre che parteciperanno ai quarti di finale.

