Seven Deadly Sins: con Dragon’s Judgement l’anime si risolleva (Di martedì 29 giugno 2021) L’ultimo capitolo della serie fantasy ad ambientazione medievale è su Netflix dal 28 giugno. Dopo una stagione dalla confezione scadente, i nuovi episodi tornano a far amare i suoi indimenticabili personaggi. The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement è stata diffusa in Giappone a gennaio, mentre da noi ha debuttato il 28 giugno su Netflix. L’ultima stagione dell’anime fantasy più visto di sempre sulla piattaforma digitale giunge con la quarta (la quinta, secondo la numerazione imposta dal canale) e ultima annata riprendendo da dove era stata sospesa la trasposizione del manga shonen (per ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) L’ultimo capitolo della serie fantasy ad ambientazione medievale è su Netflix dal 28 giugno. Dopo una stagione dalla confezione scadente, i nuovi episodi tornano a far amare i suoi indimenticabili personaggi. Theè stata diffusa in Giappone a gennaio, mentre da noi ha debuttato il 28 giugno su Netflix. L’ultima stagione delfantasy più visto di sempre sulla piattaforma digitale giunge con la quarta (la quinta, secondo la numerazione imposta dal canale) e ultima annata riprendendo da dove era stata sospesa la trasposizione del manga shonen (per ...

