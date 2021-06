Sea of Thieves: Major Nelson stava per svelare la collaborazione coi Pirati dei Caraibi per errore – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 29 giugno 2021) Durante un suo vecchio podcast Major Nelson stava per svelare la collaborazione tra Sea of Thieves e i Pirati dei Caraibi per errore con mesi d’anticipo.. Nel febbraio del 2021 Larry “Major Nelson” Hryb, uno degli uomini-immagine di Xbox, ha avuto come ospite Joe Neate, Exec. Producer di Sea of Thieves. Durante la loro chiacchierata, Lassy Hryb ha rischiato per errore di svelare la collaborazione tra Rare e Disney per il ... Leggi su helpmetech (Di martedì 29 giugno 2021) Durante un suo vecchio podcastperlatra Sea ofe ideipercon mesi d’anticipo.. Nel febbraio del 2021 Larry “” Hryb, uno degli uomini-immagine di, ha avuto come ospite Joe Neate, Exec. Producer di Sea of. Durante la loro chiacchierata, Lassy Hryb ha rischiato perdilatra Rare e Disney per il ...

