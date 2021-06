Se Lil Nas X è costretto a rispondere all’ennesima polemica sulle sue performance significa che abbiamo un problema

Leggi su biccy

(Di martedì 29 giugno 2021) Lil Nas X è il rapper del momento negli Stati Uniti d’America ed è da sempre apertamente gay, per questo motivo nei suoi video musicali e nelle sueinterpreta se stesso e se deve ammiccare con qualcuno, lo fa con un ragazzo. Il suo ultimo singolo, Montero Call Me By Your Name, oltre ad aver conquistato la vetta della classifica Billboard ed esser super passato in radio, ha ricevuto anche una buona promozione televisiva. Il rapper lo ha cantato sia al Saturday Night Live (con tanto di incidente imbarazzante in diretta), sia ai BET Awards. In entrambe leha fatto ammiccamenti più o meno espliciti con altri ragazzi. ? Insomma, nulla di ...