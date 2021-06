Pagelle Svezia-Ucraina 1-2 dts | voti e tabellino ottavi Euro 2020

(Di martedì 29 giugno 2021) Ledi1-2 dts con iai protagonisti e ildel match valido per glidi finale di. Primo tempo scoppiettante col vantaggio di Zinchenko e il pareggio di Forsberg, nella ripresa soltanto pali e dunque supplementari. L’espulsione di Danielson per un fallo bruttissimo non sembra cambiare le cose, ma all’ultimo respiro prima dei rigori c’è il gol clamoroso di Dovbyk. Di seguito iai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS(4-4-2): Olsen 6; Lustig 6 (38’ st ...

Advertising

sportface2016 : #SveziaUcraina 1-2 dts, le pagelle e il tabellino - infoitsport : Le pagelle Svezia Ucraina/ Euro 2020, i voti del primo tempo a Glasgow - OdeonZ__ : Svezia-Polonia, le pagelle: Forsberg trascinatore 7,5. Lewandowski non basta: 7 - infoitsport : Le pagelle di Svezia-Polonia: Forsberg goleador, Kulusevski decisivo. Lewa domina, ma non basta - infoitsport : Le pagelle della Svezia - Forsberg goleador, Kulusevski decisivo. Ma la difesa balla parecchio -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Svezia

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di Euro2020:Ucraina Ledei protagonisti del match trae Ucraina, valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. TOP: Forsberg, Zinchenko FLOP: Danielson, Isak VOTI- Olsen 6.5; ...di Fabio Belli) LeUcraina/ Euro 2020, i voti del primo tempo a Glasgow DIRETTAUCRAINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv diUcraina sarà trasmessa ...Voti mediocri in una partita di contenuti tecnici sostanzialmente modesti tra Ucraina e Svezia, decide Dovbyk, Forsberg sopra la media ...Le pagelle di Svezia-Ucraina 1-2 dts con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Primo tempo scoppiettante col vantaggio di Z ...