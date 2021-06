Mammografia | l’esperta | “È un esame salvavita?

Leggi su bergamonews

(Di martedì 29 giugno 2021) È, insieme al pap test, l’di prevenzione più importante per le donne. Parliamo della, il metodo più affidabile per la diagnosi precoce del tumore al seno in grado di evidenziare modificazioni del tessuto mammario anche di dimensioni millimetriche. Si tratta di un’indagine molto importante perché permette di individuare il tumore quando è all’inizio ed è ancora piccolo: se diagnosticato precocemente la possibilità di guarigione oggi è alta. Come ci spiega la dottoressa Svetlana Telyatnikova, medico radiologo del servizio di Radiologia e Diagnostica per Immagini del Policlinico San Marco, dove è possibile effettuare un percorso di screening ...