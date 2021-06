Haris Seferovic, l’attaccante con la… calamita: che rimpianto per la Fiorentina (Di martedì 29 giugno 2021) Mario Gavranovic e Haris Seferovic sono stati due grandissimi protagonisti della qualificazione della Svizzera ai quarti di finale di Euro 2021. E’ andata in scena la più grande sorpresa dall’inizio dell’Europeo, la squadra di Petkovic ha eliminato la corazzata Francia dopo i calci di rigore. A sbloccare il risultato nel primo tempo era stato Seferovic con un grandissimo colpo di testa, poi il rigore sbagliato da Ricardo Rodriguez e la doppietta di Benzema. Il gol di Pogba sembrava aver chiuso i conti, ancora Seferovic ha riaperto la partita con un altro colpo di testa prima del 3-3 del Gavranovic. Il riscatto di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 29 giugno 2021) Mario Gavranovic esono stati due grandissimi protagonisti della qualificazione della Svizzera ai quarti di finale di Euro 2021. E’ andata in scena la più grande sorpresa dall’inizio dell’Europeo, la squadra di Petkovic ha eliminato la corazzata Francia dopo i calci di rigore. A sbloccare il risultato nel primo tempo era statocon un grandissimo colpo di testa, poi il rigore sbagliato da Ricardo Rodriguez e la doppietta di Benzema. Il gol di Pogba sembrava aver chiuso i conti, ancoraha riaperto la partita con un altro colpo di testa prima del 3-3 del Gavranovic. Il riscatto di ...

