Green pass: cambia tutto? Nuove regole e problemi (Di martedì 29 giugno 2021) . Cosa sta succedendo. A poche ore dall’introduzione ufficiale del Green pass in Europa, il 1° luglio, sorgono alcune problematiche con il Green pass italiano. Come sappiamo, infatti, le autorità italiane rilasciano il Certificato verde Covid-19 già dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino, mentre quello europeo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 giugno 2021) . Cosa sta succedendo. A poche ore dall’introduzione ufficiale delin Europa, il 1° luglio, sorgono alcune problematiche con ilitaliano. Come sappiamo, infatti, le autorità italiane rilasciano il Certificato verde Covid-19 già dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino, mentre quello europeo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

SkyTG24 : Green pass, la polizia postale avverte: 'Attenzione a truffa del falso messaggio WhatsApp' - Avvenire_Nei : Su WhatsApp la truffa del Green pass: ecco come riconoscerla - GiovanniToti : DALL’1 LUGLIO RIAPRONO LE VISITE IN OSPEDALE Un altro passo verso la normalità: dall’1 luglio le persone che hanno… - habanadprimera : @GiovanniToti Sconsiglio ai Piemontesi di fare la seconda dose in Liguria. Il rischio è quello di non avere un gree… - eurallergico : Regolamento UE 953/2021 che istituisce il green-pass. Come mai solo nella versione italiana non viene menzionata l… -