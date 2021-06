Francia, fiducia consumatori in forte recupero a giugno (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Sale la fiducia dei consumatori francesi nel mese di giugno. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 102 punti dai 98 punti del mese precedente (dato rivisto da 97 punti). Il dato è superiore alle stime di consensus che indicavano 100 punti e conferma che l’indicatore si è riportato al di sopra della media di lungo termine (100 punti). L’indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi si è portato a -11 punti da -13 mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi torna positivo a 2 punti da -4 punti. Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Sale ladeifrancesi nel mese di. Il relativo indice, calcolato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 102 punti dai 98 punti del mese precedente (dato rivisto da 97 punti). Il dato è superiore alle stime di consensus che indicavano 100 punti e conferma che l’indicatore si è riportato al di sopra della media di lungo termine (100 punti). L’indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi si è portato a -11 punti da -13 mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi torna positivo a 2 punti da -4 punti.

