Di Lorenzo: "Più che una Nazionale sembriamo una squadra di club, siamo un gruppo unito e compatto!" (Di martedì 29 giugno 2021) Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli ha rilasciato un'intervista ai canali Uefa in merito al percorso fatto finora dall'Italia. Ecco le sue dichiarazioni: "Mancini è riuscito a creare un gruppo unito. In Nazionale lavoriamo bene e lo si può vedere in campo: gran parte di tutto questo è sicuramente merito del mister, ha creato un gruppo che gira tutto dalla stessa parte. Più che una Nazionale sembriamo una squadra di club, abbiamo passato un girone all'apparenza semplice ma come si è potuto vedere ogni partita dell'Europeo è a ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 29 giugno 2021) Giovanni Di, terzino del Napoli ha rilasciato un'intervista ai canali Uefa in merito al percorso fatto finora dall'Italia. Ecco le sue dichiarazioni: "Mancini è riuscito a creare un. Inlavoriamo bene e lo si può vedere in campo: gran parte di tutto questo è sicuramente merito del mister, ha creato unche gira tutto dalla stessa parte. Più che unaunadi, abbiamo passato un girone all'apparenza semplice ma come si è potuto vedere ogni partita dell'Europeo è a ...

