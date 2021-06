Comunali Benevento: confronto tra Perifano e i dirigenti della Democrazia Cristiana (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’, assieme a Pasquale Orlando si è confrontato con il gruppo dirigente della Democrazia Cristiana e nello specifico con Vittorio Adelfi, segretario della Dc Campania e capolista per il partito alle prossime elezioni Comunali di Napoli, e Carla Crafa, dirigente della federazione sannita. Un incontro cordiale in cui sono state verificate possibili convergenze programmatiche nell’ottica di una eventuale adesione della Dc – soggetto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina Luigi Diego, candidato sindaco di ‘Alternativa per’, assieme a Pasquale Orlando si è confrontato con il gruppo dirigentee nello specifico con Vittorio Adelfi, segretarioDc Campania e capolista per il partito alle prossime elezionidi Napoli, e Carla Crafa, dirigentefederazione sannita. Un incontro cordiale in cui sono state verificate possibili convergenze programmatiche nell’ottica di una eventuale adesioneDc – soggetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Benevento Danilo De Luca: "Appoggerò Perifano" Benevento . Nicola Danilo De Luca, ex assessore comunale, ufficializza il suo appoggio a Perifano: 'Le prossime Elezioni comunali sono un appuntamento importante per la Città di Benevento anche in vista delle opportunità offerte dal Recovery Fund, che non deve coglierci impreparati. Ho avvertito fin dal primo momento la ...

Elezioni, De Luca ritira la sua candidatura a sindaco di Benevento: sosterro' Perifano 'Le prossime Elezioni comunali sono un appuntamento importante per la Città di Benevento anche in vista delle opportunità offerte dal Recovery Fund, che non deve coglierci impreparati. Ho avvertito ...

