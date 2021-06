Cina, a Pechino i maxi festeggiamenti per il centenario del Partito comunista cinese (Di martedì 29 giugno 2021) Il presidente Xi Jinping ha guidato gli applausi allo stadio Bird’s Nest di Pechino lunedì sera, per una spettacolare celebrazione della storia del Partito comunista, con un tributo per la ripresa della Cina dal coronavirus. Una grande esibizione di gala con cantanti, ballerini e attori davanti a circa 20mila persone. La performance, intitolata “Il Grande Viaggio”, ha ripercorso la storia del Pcc che ha plasmato la storia moderna della Cina: dalla nascita a Shanghai, alla proclamazione della Repubblica popolare cinese sotto il presidente Mao Zedong fino agli ultimi sviluppi dell’era di Xi. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Il presidente Xi Jinping ha guidato gli applausi allo stadio Bird’s Nest dilunedì sera, per una spettacolare celebrazione della storia del, con un tributo per la ripresa delladal coronavirus. Una grande esibizione di gala con cantanti, ballerini e attori davanti a circa 20mila persone. La performance, intitolata “Il Grande Viaggio”, ha ripercorso la storia del Pcc che ha plasmato la storia moderna della: dalla nascita a Shanghai, alla proclamazione della Repubblica popolaresotto il presidente Mao Zedong fino agli ultimi sviluppi dell’era di Xi. ...

