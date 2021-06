Chiara Biasi, bufera sui suoi followers: dopo Zorzi, lei stessa interviene (Di martedì 29 giugno 2021) News L’influencer veneta finisce per essere protagonista di una polemica su Instagram: dopo l’intervento di Tommaso, ci tiene a dare una risposta Pubblicato su 29 Giugno 2021 Chiara Biasi finisce in una gogna social in queste ultime ore, a causa un’accusa ben precisa riguardante i suoi milioni di followers su Instagram. Ora a intervenire ci pensa la stessa influencer, attraverso un brevissimo messaggio, dopo essere stata difesa da Tommaso Zorzi. La bufera è scoppiata nel momento in cui Il Musazzi ha fatto notare qualche ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) News L’influencer veneta finisce per essere protagonista di una polemica su Instagram:l’intervento di Tommaso, ci tiene a dare una risposta Pubblicato su 29 Giugno 2021finisce in una gogna social in queste ultime ore, a causa un’accusa ben precisa riguardante imilioni disu Instagram. Ora a intervenire ci pensa lainfluencer, attraverso un brevissimo messaggio,essere stata difesa da Tommaso. Laè scoppiata nel momento in cui Il Musazzi ha fatto notare qualche ...

Advertising

Malvy34087444 : RT @_fedef3: Pensando a Chiara Biasi che vede Tommaso che continua a prendersi merda a palate ma se ne fotte perché vuole difenderla???? - giusigrasso : @MelgerTina @svirgola2 @emmevilla @Alberto_Gerli @info_zampa @giuseppemaria @giorgiogilestro @GeneraleCujkov… - alecsa_ba : Non seguivo Chiara Biasi, ogni tanto vedevo le sue stories, dopo le schifezze dette da Mus4zzi ho deciso di seguirla - federico20056 : RT @BITCHYFit: Tommaso Zorzi difende Chiara Biasi per l'ennesima polemica su Instagram * - BITCHYFit : Tommaso Zorzi difende Chiara Biasi per l'ennesima polemica su Instagram * -