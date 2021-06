Centrodestra, Berlusconi “Il partito unico non è una fusione fredda” (Di martedì 29 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nessuno ha mai parlato della fine dell'anno. Come orizzonte temporale realistico ho indicato le elezioni del 2023. Nel frattempo, ovviamente, Forza Italia va avanti – fin dalle prossime amministrative – con il suo simbolo, con le sue bandiere, con le sue liste. I nostri ministri e i nostri parlamentari continuano l'ottimo lavoro che stanno svolgendo. E' grazie all'apporto di idee di Forza Italia che il governo sta ottenendo i suoi migliori risultati”. Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista al Corriere della Sera, rispondendo alla domanda se il partito unico del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nessuno ha mai parlato della fine dell'anno. Come orizzonte temporale realistico ho indicato le elezioni del 2023. Nel frattempo, ovviamente, Forza Italia va avanti – fin dalle prossime amministrative – con il suo simbolo, con le sue bandiere, con le sue liste. I nostri ministri e i nostri parlamentari continuano l'ottimo lavoro che stanno svolgendo. E' grazie all'apporto di idee di Forza Italia che il governo sta ottenendo i suoi migliori risultati”. Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio, in un'intervista al Corriere della Sera, rispondendo alla domanda se ildel ...

