Bimbi “cattivi” legati alla sedia | così due maestre punivano i piccoli in un asilo del Napoletano

(Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – “Bisogna fare i bravi altrimenti leti fanno sedere sulla ‘camomilla’ e ci resti fino a quando non ti calmi”. “Lacamomilla” – secondo la ricostruzione degli inquirenti della procura di Torre Annunziata pubblicata oggi dal quotidiano Metropolis – era la punizione riservata ai bambini più irrequieti da duedi una scuola di un centro del. E sulladella vergogna – ricostruisce il quotidiano – i bambini di appena cinque anni, ma anche meno, non erano soltanto costretti a stare seduti, ma ...

La vicenda è stata portata alla luce da due mamme che hanno iniziato a notare comportamenti inconsueti nei loro figli ..."Bisogna fare i bravi altrimenti le maestre ti fanno sedere sulla 'sedia camomilla' e ci resti fino a quando non ti calmi". (ANSA) ...