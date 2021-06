Bimba di 5 mesi soffocata da un sacchetto di plastica (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo quanto riferisce TgCom24 , la mamma avrebbe raccontato di aver lasciato la figlia nel lettino e di essersi allontanata in un'altra stanza; insieme alla Bimba c'era il fratellino di 4 anni e l'... Leggi su thesocialpost (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo quanto riferisce TgCom24 , la mamma avrebbe raccontato di aver lasciato la figlia nel lettino e di essersi allontanata in un'altra stanza; insieme allac'era il fratellino di 4 anni e l'...

