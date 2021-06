Bergamo, forza la porta della panetteria e svuota la cassa: colpo in via XX Settembre (Di martedì 29 giugno 2021) Ha forzato la porta scorrevole e ha svuotato la cassa, poi è fuggito nel buio. colpo nella notte tra lunedì e martedì alla panetteria El pan d’na volta in via XX Settembre a Bergamo. Un uomo sui 40 anni a volto scoperto, in maglietta e pantaloncini, poco prima delle due e mezza si è presentato all’ingresso del negozio che si trova al civico 58 della via dello shopping cittadina. Con una serie di spintoni è riuscito a forzare la porta a vetri che dà sulla galleria denominata Passeggiata Bruni. Si è quindi ... Leggi su bergamonews (Di martedì 29 giugno 2021) Hato lascorrevole e hato la, poi è fuggito nel buio.nella notte tra lunedì e martedì allaEl pan d’na volta in via XX. Un uomo sui 40 anni a volto scoperto, in maglietta e pantaloncini, poco prima delle due e mezza si è presentato all’ingresso del negozio che si trova al civico 58via dello shopping cittadina. Con una serie di spintoni è riuscito are laa vetri che dà sulla galleria denominata Passeggiata Bruni. Si è quindi ...

Advertising

Ketty743 : @RomaFuori @OfficialASRoma Io di Bergamo, nessun romanista in famiglia, dalle elementari mi sono innamorata della M… - AmoBergamo : #Bergamo Forza Italia, il ritorno in campo dell'ex segretario provinciale Marco Pagnoncelli - davideagazzi70 : “Forza”, “Non sei solo”, “Coraggio”: il cuore di Bergamo in aiuto all’anziano Vittorio - BergamoNews - bioccolo : RT @msarigu72: @Alexiel85 @SmartWorkersUn1 @Angystarb @renatobrunetta @forza_italia @GruppoFI_Lomb @bioccolo @DadoneFabiana Si riferisce al… - msarigu72 : @Alexiel85 @SmartWorkersUn1 @Angystarb @renatobrunetta @forza_italia @GruppoFI_Lomb @bioccolo @DadoneFabiana Si rif… -