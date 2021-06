Uomini e Donne, una ex scelta in dolce attesa, svelato il sesso in diretta, la clip è commovente (VIDEO) (Di lunedì 28 giugno 2021) L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Valentina Pivati, diventata poi la scelta di Mariano Catanzaro, è in dolce attesa. In queste ore ha deciso di rendere partecipi i fan del sesso del nascituro. Il VIDEO realizzato durante il baby shower è davvero molto emozionante ed ha lasciato senza parole i numerosi fan della ragazza. Scopriamo, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 28 giugno 2021) L’ex corteggiatrice diValentina Pivati, diventata poi ladi Mariano Catanzaro, è in. In queste ore ha deciso di rendere partecipi i fan deldel nascituro. Ilrealizzato durante il baby shower è davvero molto emozionante ed ha lasciato senza parole i numerosi fan della ragazza. Scopriamo, L'articolo proviene da KontroKultura.

matteosalvinimi : La mia totale solidarietà a donne e uomini in divisa che, fra mille difficoltà, carenze di organico e dotazioni, fa… - Fontana3Lorenzo : Aveva 8 coltelli nello zaino, il magrebino fermato dagli uomini della polizia di stato, in piazza San Pietro, mentr… - matteosalvinimi : Rissa tra stranieri a Ventimiglia, dove Francia difende le proprie frontiere, e 4 agenti rimangono feriti. Solidari… - Loredanataberl1 : RT @matteosalvinimi: La mia totale solidarietà a donne e uomini in divisa che, fra mille difficoltà, carenze di organico e dotazioni, fanno… - arthemysya : RT @NazzarenoMi: @_elisasalvatore @Thelma02559007 @4everAnnina Quindi lei sta affermando che due donne o due uomini possono procreare tra d… -