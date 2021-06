Temptation Island 2021: chi è il tentatore Luciano? Cognome, Pechino Express, figlia, Gennaro Lillio, Instagram (Di lunedì 28 giugno 2021) Uno dei tentatori protagonisti della nuova edizione di Temptation Island 2021 è il single Luciano, noto al grande pubblico per essere stato un concorrente di Pechino Express. Scopriamo i dettagli sulla sua vita privata… Leggi anche: Temptation Island 2021, una coppia eliminata: lui è scappato dal villaggio Temptation Island 2021: chi sono le sei coppie concorrenti? Ci siamo: le... Leggi su donnapop (Di lunedì 28 giugno 2021) Uno dei tentatori protagonisti della nuova edizione diè il single, noto al grande pubblico per essere stato un concorrente di. Scopriamo i dettagli sulla sua vita privata… Leggi anche:, una coppia eliminata: lui è scappato dal villaggio: chi sono le sei coppie concorrenti? Ci siamo: le...

Advertising

implacata : faccio coming out ai tempi della sua edizione di temptation island, io ero pazza di Chiofalo. - b3atrixkidd0 : Temptation island è iniziato? Quando inizia? Forse me lo vedrò. Non lo so, ho bisogno di trash. - KurotsukiEfp : Allora buon inizio settimana, oggi è una settimana fantastica perchè: Inizia Temptation Island Mi vaccino (lo stesso giorno, è un win win) - chelsieless : MERCOLEDÌ TORNA TEMPTATION ISLAND - ohiamuolf : @lovegoriferita Hanno scambiato il GF per Temptation Island -