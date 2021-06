Sharon Stone, splendida in bikini giallo, stupisce i fan (Di lunedì 28 giugno 2021) La star di Hollywood Sharon Stone si gode l'estate nella sua splendida casa, indossando un bikini giallo sgargiante e stupendo tutti i suoi fan con la sua bellezza. Una bellezza naturale quella di Sharon Stone che, a 63 anni, mostra ancora un fisico mozzafiato in una delle sue ultime foto Instagram, in cui celebra l'estate con un fantastico bikini giallo limone. L'estate è arrivata anche ad Hollywood e Sharon Stone lo dimostra mostrandosi senza trucco, con i suoi capelli biondi e un taglio molto corto, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 giugno 2021) La star di Hollywoodsi gode l'estate nella suacasa, indossando unsgargiante e stupendo tutti i suoi fan con la sua bellezza. Una bellezza naturale quella diche, a 63 anni, mostra ancora un fisico mozzafiato in una delle sue ultime foto Instagram, in cui celebra l'estate con un fantasticolimone. L'estate è arrivata anche ad Hollywood elo dimostra mostrandosi senza trucco, con i suoi capelli biondi e un taglio molto corto, ...

