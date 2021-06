“Scusatemi…”. Domenica In, le lacrime di Max Biaggi: il dolore in tutto lo studio di Mara Venier (Di lunedì 28 giugno 2021) Un uomo sensibile Max Biaggi che si commuove nello studio di “Domenica In”. Durante il programma Domenicale condotto da Mara Venier, durante la sua ultima puntata di stagione, quella del 28 maggio, ha ospitato il campione di motociclismo Max Biaggi. Max Biaggi è ospite del salotto di zia Mara per festeggiare il traguardo dei 50 anni. La conduttrice lo invita ad entrare in scena raccontando il retroscena della sera precedente, scusandosi di non essere potuta passare alla sua festa di compleanno. Come tanti sanno, Mara ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Un uomo sensibile Maxche si commuove nellodi “In”. Durante il programmale condotto da, durante la sua ultima puntata di stagione, quella del 28 maggio, ha ospitato il campione di motociclismo Max. Maxè ospite del salotto di ziaper festeggiare il traguardo dei 50 anni. La conduttrice lo invita ad entrare in scena raccontando il retroscena della sera precedente, scusandosi di non essere potuta passare alla sua festa di compleanno. Come tanti sanno,...

Advertising

Scuffi_official : l'Italia, senza il vaticano, sarebbe la locomotiva dell'unione europea. Ora scusatemi, ho da preparare il 50one per… - infoitcultura : Mara Venier scoppia in lacrime a Domenica In: «Scusatemi, l'emozione per me è davvero tanta» - LaMammaN1 : - BarbaraRita2 : RT @fanpage: 'Scusatemi, è che per me l'emozione è veramente tanta, però veramente grazie di cuore a tutti quanti' Mara Venier torna e pian… - infoitcultura : Mara Venier crolla in lacrime a Domenica In, “Scusatemi”. Maurizio Costanzo interviene: “Falla finita” -