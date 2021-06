Rimborso CashBack: quando arriva e quante operazioni servono (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 30 giugno è il termine ultimo del semestre di transazioni che concorrono a generare il CashBack che milioni di italiani avranno per le proprie spese effettuate con i pagamenti elettronici. CashBack: primo semestre dall'1 gennaio al 30 giugno A partire dall'1 gennaio chiunque avesse aderito al CashBack ha avuto la possibilità di ottenere un Rimborso fino al 10% dei propri acquisti effettuati con bancomat, carta di credito, carta di debito e persino con le prepagate. quante operazioni servono? Dall'1 di gennaio al 30 giugno è necessario aver effettuato almeno 50 ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 30 giugno è il termine ultimo del semestre di transazioni che concorrono a generare ilche milioni di italiani avranno per le proprie spese effettuate con i pagamenti elettronici.: primo semestre dall'1 gennaio al 30 giugno A partire dall'1 gennaio chiunque avesse aderito alha avuto la possibilità di ottenere unfino al 10% dei propri acquisti effettuati con bancomat, carta di credito, carta di debito e persino con le prepagate.? Dall'1 di gennaio al 30 giugno è necessario aver effettuato almeno 50 ...

